Ющенко требует, чтобы демблок проводил единую информационную политику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует, чтобы демократический мегаблок проводил единую информационную политику. Об этом сообщил сегодня глава Секретариата Президента Украины, руководитель штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона» Виктор БАЛОГА, сообщает пресс-служба Президента.

«На закрытом организационном заседании мегаблока Глава государства, среди прочего, выставил четкое обязательное требование: придерживаться единой скоординированной информационной линии всеми участниками объединения», – сказал В. БАЛОГА.

При этом он выражает уверенность, что новое объединение 10 демократических партий, образованное для участия в досрочных выборах в Верховную Раду, будет проводить такую политику.

В.БАЛОГА отметил важность такого подхода, как на стадии окончательного согласования идеологических и организационных принципов избирательной кампании, так и после старта гонки. По мнению руководителя штаба блока, поскольку в его составе много убедительных, сильных личностей с собственной позицией, «необходимо оградиться от дезинформирующего, обманчивого многоголосия».

«Нужно не допустить, чтобы общество было дезориентировано относительно целей и задач новообразованного демблока. Конечно, каждый яркий политик из нашего объединения не будет лишен права голоса, в том числе и права публичного высказывания. Однако все заявления, комментарии, воззвания будут звучать в едином информационном русле», – отметил глава Секретариата Президента, руководитель штаба блока.

Как проинформировал В.БАЛОГА, вскоре будет объявлен перечень спикеров, уполномоченных выступать от имени блока. «Их будет достаточно, чтобы охватить все сферы общественного интереса, перекрыть участием многолюдные акции, эфиры на телевидении и радио. Информационного вакуума не будет. В то же время будут решительно прекращаться проявления информационного разнобоя. В частности, за такое деструктивное свободомыслие участники избирательного списка будут подвигаться на десять позиций внизу. Президент согласился, что так будет справедливо», - подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, мегаблок уже вскоре предложит избирателям понятные идеологические послания и ясные, доступные для восприятия лозунги. «Будут обеспечены однозначные представления о нашей политической силе, где не будет места даже двойным толкованиям. Сила убеждения и ораторский талант, которыми в совершенстве владеют политики из нового объединения, помогут донести все качественные идеи нашим согражданам», - отметил руководитель штаба блока «Наша Украина – Народная самооборона».