Ющенко рассказал ОБСЕ о продажных украинских депутатах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на открытии заседания шестнадцатой сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Киеве заявил, что сегодня Украина создает собственную демократическую традицию, которая является путем Украины к Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, он заметил, что недавно Украина прошла через испытание непростым парламентским кризисом. По его словам, еще три месяца тому назад половина этого зала (речь идет о сессионном зале Верховной Рады - УНИАН) была пустой. Президент рассказал, что перед этим более 60 депутатов написали заявления о переходе из меньшинства в большинство в парламенте.

По его словам, это произошло потому, что этих депутатов «просто перекупили» с целью создать абсолютное большинство в количестве свыше 300 депутатов. Таким образом, по словам В.ЮЩЕНКО, Украина «начала сползать в политический кризис».

Вместе с тем, отметил Президент, украинские политики нашли волю для достижения договоренностей, результатом чего стало решение провести внеочередные парламентские выборы 30 сентября.

В.ЮЩЕНКО заверил представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что новый парламент получит новое качество. «В зал придут политические силы с другими принципами работы», - сказал он.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, одним из краеугольных камней процесса обновления украинской политики он считает отмену депутатской неприкосновенности. По его словам, эта норма больше всего тормозит очистку парламента от преступных схем и коррупции.

«Украине жизненно необходимы новые, справедливые и нерушимые правила государственной и общественной жизни», - сказал В.ЮЩЕНКО.