Первая десятка мегаблока

Мегаблок демократических сил будет носить название «Наша Украина – Народная самооборона».

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом было договорено сегодня в ходе подписания 10-ю партиями декларации о создании единого избирательного блока демократических сил.

Кроме того, в соответствии с договоренностями, избирательный штаб блока возглавит глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Первая десятка избирательного списка блока на сегодня выглядит так: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Виктор БАЛОГА, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.