Первая десятка мегаблока
11:45, 05 июля 2007Политика
3491 0
Помаранчевых возглавит Луценко
|Фото сайтаwww.razom.org.ua
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом было договорено сегодня в ходе подписания 10-ю партиями декларации о создании единого избирательного блока демократических сил.
Кроме того, в соответствии с договоренностями, избирательный штаб блока возглавит глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.
Первая десятка избирательного списка блока на сегодня выглядит так: Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Анатолий ГРИЦЕНКО, Николай КАТЕРИНЧУК, Ольга ГЕРАСИМЬЮК, Виктор БАЛОГА, Ксения ЛЯПИНА, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Владимир АРЬЕВ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter