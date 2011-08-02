Чиновника из ДУСи, который устроил смертельную аварию, отпустили

62-летнего руководителя госпредприятия при Государственном управлении делами «Зал официальных делегаций» в международном аэропорту «Борисполь» Владимира ОПАНАСЕНКО, который 28 июля в Конча-Заспе за рулем автомобиля Lexus RX совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие, выпустили на подписку о невыезде.

Об этом газете “Сегодня” сообщили в столичной милиции.

После аварии против В.ОПАНАСЕНКО возбудили уголовное дело, а суд выбрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщал УНИАН, 28 июля на Столичном шоссе в Киеве водитель автомобиля Lexus RX, не соблюдая безопасной дистанции и скорости врезался в автомобиль Daewoo Lanos, который двигался впереди. От удара Daewoo Lanos отбросило на припаркованные автомобили BMW X6 и Mazda 3. В результате ДТП водитель и трое пассажиров Daewoo получили травмы, один из них скончался.

По словам свидетелей, после столкновения водитель Lexus, пересекая полосы встречного движения, хотел спрятаться в лесу, однако автомобиль врезался в дерево.

Водителя задержали местные жители, они нашли у него удостоверение госчиновника, которое передали сотрудникам милиции.

По словам свидетелей, виновник ДТП пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

29 июля на официальном сайте Государственного управления делами со ссылкой на руководителя ГУД Андрея КРАВЦА было опубликовано сообщение, что В.ОПАНАСЕНКО на время расследования уголовного дела о ДТП, которое произошло на Столичном шоссе в Киеве, отстранен от работы.

Также В.КРАВЕЦ высказал убеждение, что В.ОПАНАСЕНКО не мог употреблять алкоголь, поскольку ему 62 года, и он много лет болеет сахарным диабетом.