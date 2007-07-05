Лидер блока ”Наша Украина-Народная Самооборона” Юрий Луценко даст пресс-конференцию в УНИАН
11:03, 05 июля 2007Политика
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Сегодня в 13.30 в УНИАН с трансляцией на “5-м канале” состоится пресс-конференция лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО. В заявке на проведение пресс-конференции указано, что Луценко - лидер блока "Наша Украина-Народная Самооборона".
В связи с этим на 15.30 перенесена пресс-конференция, которая должна была состояться в УНИАН в 13.30, о подписании договора о приобретении холдингом «Главред-медиа» имущественных и интеллектуальных прав на журнал «Профиль-Украина».
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