НАТО не знает другого такого партнера как Украина

Украина должна продолжать существенные реформы в отрасли безопасности и обороны и должна сама решать, хочет ли она двигаться в направлении членства в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Яап де Хооп Схеффер. За несколько дней до 10 годовщины подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО генсек альянса указал на то, что в двусторонних отношениях между Украиной и НАТО за десять лет были две фазы. "Мы видели фазу, когда я пришел как генеральный секретарь в 2004 г., к важным событиям в Украине. Мы имели отношения с Украиной, которые были очень плодотворными и позитивными, как мы имеем это сейчас на основе ежегодных целевых планов, а именно таким путем мы структурируем наше партнерство", - отметил он, передает радио "Свобода".

По словам Яап де Хооп Схеффера, ни один из партнеров, кроме Украины, не принимает участие во всех операциях Альянса: "Я просто не знаю другого такого партнера".

Генеральный секретарь НАТО отметил, что Украине следует продолжать содержательные реформы, в частности, реформу безопасности, оборонную реформу.

На вопрос, что в Украине достаточно низкая общественная поддержка идеи членства в НАТО Яап де Хооп Схеффер ответил: "Я никогда не комментирую показатели опросов общественного мнения. Но я знаю, что в Украине, безусловно, есть группы, которые критически относятся к членству в Альянсе. Это их законное право - я опять отмечаю, что не намереваюсь вмешиваться в украинские дискуссии".

РБК-Украина