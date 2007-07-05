НАТО не знает другого такого партнера как Украина
10:52, 05 июля 2007Политика
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Схеффер не вмешивается в местные дискуссии
|Яап де ХООП СХЕФФЕР
По словам Яап де Хооп Схеффера, ни один из партнеров, кроме Украины, не принимает участие во всех операциях Альянса: "Я просто не знаю другого такого партнера".
Генеральный секретарь НАТО отметил, что Украине следует продолжать содержательные реформы, в частности, реформу безопасности, оборонную реформу.
На вопрос, что в Украине достаточно низкая общественная поддержка идеи членства в НАТО Яап де Хооп Схеффер ответил: "Я никогда не комментирую показатели опросов общественного мнения. Но я знаю, что в Украине, безусловно, есть группы, которые критически относятся к членству в Альянсе. Это их законное право - я опять отмечаю, что не намереваюсь вмешиваться в украинские дискуссии".
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