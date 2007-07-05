Адвокат Цушко: информация об инфаркте — ”полный бред”

Министр внутренних дел Василий Цушко идет на поправку и уже 9 июля может вернуться в Киев. Об этом "Сегодня" рассказала друг семьи министра адвокат Татьяна Монтян. Вчера же ряд СМИ опубликовал информацию, что у министра был повторный инфаркт, из-за которого дата его возвращения из клиники в Германии откладывалась. По словам Монтян, информация об инфаркте — это "полный бред".

"У Василия Петровича периодически бывают приступы, и врачи говорят, что это нормальное течение реабилитации. Он должен был еще 26 июня возвращаться в Киев, но потом у него снова был приступ, и в эту субботу, 30 июня, тоже повторился приступ, но это не инфаркты никакие, это просто чушь". По ее словам, министр настроен 9 июля прилететь в Киев на коллегию МВД.

Как рассказал "Сегодня" социалист Евгений Филиндаш, Василий Цушко в Германии уже успел сменить несколько клиник, но его состояние по-прежнему остается нестабильным. "Я с ним общался в среду утром, он держится, но после субботнего приступа ему то лучше, то хуже. Когда окончательно выздоровеет — неизвестно", — говорит Филиндаш.

Не думает, что Цушко вернется к 9 июля, и его первый зам, ныне и.о. министра Михаил Корниенко. "Мы бы очень хотели, чтобы министр присутствовал на коллегии, но, к сожалению, пока продолжается плановое лечение и это вряд ли позволит Василию Петровичу прибыть в Украину 9 июля", — сказал Корниенко для "Сегодня".

Газета напоминает, что министр внутренних дел был госпитализирован с диагнозом "инфаркт миокарда" 26 мая. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья Цушко на реанимационном самолете был доставлен в клинику в Германии, где на следующий день его прооперировали. Соратники Цушко по соцпартии, а также Татьяна Монтян заявили о возможном отравлении министра. Также они заявляли, что незадолго до ухудшения здоровья Цушко угрожал лично Виктор Ющенко. В секретариате президента эти обвинения отрицают и называют их провокациями.