В ПР интересуются, где Соболев взял деньги на отдых в Париже с 5 детьми

15:03, 28 июля 2011
Политика
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Нардеп думает, что бютовцы устали от "шоу"

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Елена Бондаренко не исключает, что даже представители БЮТ начали уставать от «участия в шоу, которое постоянно учиняет во время судебных заседаний их лидер Юлия Тимошенко»  и, чтобы избежать этого, скрываются за пределами Украины. Об этом, как сообщает сайт Партии регионов, она сказала в  беседе с корреспондентом «Обозревателя».

«Я думала, что Соболев будет в первых рядах защитников Тимошенко - он проявлял всегда необычайную активность. И его отсутствие в суде говорит о многом», – отметила Елена Бондаренко.

«В Беларуси сейчас молчание – знак протеста, так и у Соболева его молчание и отсутствие – это выражение определенной позиции. Похоже, он устал от бесперспективности и не видит результатов подобной деятельности. Возможно, он даже считает, что если человек преследуется судом за какие-то правонарушения, то мешать этому - значит, предавать какие-то свои принципы», –  пояснила она.

При этом депутат не исключила, что причины отсутствия Соболева могут носить и личный характер: «Может быть, жена ему сказала: сколько можно, мы тебя не видим, хотя бы в отпуске ты должен побыть с детьми. Ведь Соболев - многодетный отец, у него пятеро замечательных детей».

Кроме того, Елена Бондаренко отметила, что Соболев уже четвертую неделю находится в Париже: «По данным моих коллег, Соболев с начала июля находится в славном городе Париж. Что это для него - отдых, эмиграция или нечто иное - сложно сказать. Но могу задать только один вопрос, который больше подойдет налоговикам или журналистам. Находиться с такой большой семьей в таком дорогом городе, как Париж, явно не по карману украинскому государственному чиновнику, даже такого высокого уровня. Вопрос: где деньги, Зин? В тумбочке? А где та тумбочка?»

 

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