Тимошенко донимает Киреева ходатайствами
14:29, 27 июля 2011Политика
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Просит вернуть Власенко
Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала два новых ходатайства в Печерский райсуд Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ, ссылаясь на то, что эти ходатайства были зарегистрированы в канцелярии суда.
В частности, во второй раз за сегодняшний день Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство об отводе судьи.
Ю.ТИМОШЕНКО мотивирует свое ходатайство тем, что судья давал незаконные распоряжения об удалении из зала депутатов и присутствующих.
Второе ходатайство касается привлечения к делу в качестве защитника Сергея ВЛАСЕНКО.
На данный момент ходатайства обсуждаются.
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