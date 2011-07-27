Тимошенко донимает Киреева ходатайствами

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подала два новых ходатайства в Печерский райсуд Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ, ссылаясь на то, что эти ходатайства были зарегистрированы в канцелярии суда.

В частности, во второй раз за сегодняшний день Ю.ТИМОШЕНКО подала ходатайство об отводе судьи.

Ю.ТИМОШЕНКО мотивирует свое ходатайство тем, что судья давал незаконные распоряжения об удалении из зала депутатов и присутствующих.

Второе ходатайство касается привлечения к делу в качестве защитника Сергея ВЛАСЕНКО.

На данный момент ходатайства обсуждаются.