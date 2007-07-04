Наша Украина сядет за стол переговоров с регионалами при одном условии

Народный депутат пятого созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ заявляет, что «Наша Украина» сядет за стол переговоров с Партией регионов только при одном условии: обсуждение и принятие новой редакции Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, находясь в районном центре Гайворон Кировоградской области.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, договоренности в формате «Наша Украина» - БЮТ - Партия регионов нужны для голосования в парламенте, ведь поддержать новый Основной Закон должны не менее 300 депутатов.

Он также подтвердил, что без политических баталий в данном процессе не обойтись.

Также А.ТРЕТЬЯКОВ подчеркнул, что «с «Народной самообороной» Юрия ЛУЦЕНКО «Наша Украина» не просто блокируется, а создает единую партию, о чем мы официально объявим в начале сентября. Август – слишком жаркое для этого время года. Но в блок войдут только те политические силы, которые захотят объединения, а не участия».

По его словам, о готовности предпринять такой шаг уже заявили представители партии «Пора».

Также, по его мнению, референдум, касающийся изменения политического строя государства необходимо проводить только после внеочередных выборов в Верховную Раду. При этом А.ТРЕТЬЯКОВ предупредил, чтобы люди не удивлялись, если вдруг из-за политической реформы в Верховной Раде возобновятся драки и противостояния.