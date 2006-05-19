Сторонники Жовтяка пикетируют Кабмин и Секретариат

Около трех тысяч человек - представители Украинской народной партии, партии „Пора”, СПУ, общественные активисты - пикетируют Секретариат Президента Украины и Кабинет Министров в поддержку председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики встретились с советником Президента Украины Анатолием ТКАЧУКОМ, которому передали свои требования о прекращении давления на губернатора.

Потом участники акции отправились к Дому правительства, где требуют встречи с премьер-министром Юрием ЕХАНУРОВЫМ, который, по их словам, должен дать объяснение, „откуда были взяты цифры, характеризующие якобы негативное состояние социально-экономического развития Киевской области” (Ю.ЕХАНУРОВ сейчас находится в Ровно, где представляет нового губернатора Виктора МАТЧУКА – УНИАН).

Пикетчики держат лозунги „Майдан – Ющенко – Жовтяк!”, „Президенте, не віддай Жовтяка на поталу любителям земельки!”.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на официальном сайте Кабинета Министров появилось сообщение пресс-службы правительства, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление об освобождении... Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации”.

В то же время Е.ЖОВТЯК не соглашается с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская область была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК после операции находится на больничном.