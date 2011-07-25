Цушко собрался бросить социалистов

Председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО высказывает намерение уйти с должности председателя Социалистической партии Украины.

Об этом УНИАН сообщили источники в СПУ.

В эти выходные состоялось расширенное заседание Политисполкома СПУ, где, в частности, В.ЦУШКО заявил, что хочет оставить должность председателя партии в связи с состоянием здоровья, поскольку этим летом он перенес второй инфаркт.

В то же время в партии многие считают, что такое его решение связано с тем, что СПУ хочет уйти в оппозицию к власти, а В.ЦУШКО не хочет потерять должность председателя АМКУ.

По информации собеседника УНИАН, на заседании Политисполкома СПУ было решено провести 31 июля в закрытом режиме съезд партии, хотя он планировался на сентябрь.

Также источник сообщил, что борьба за должность лидера партии может развернуться между сторонниками Александра МОРОЗА, который сегодня является почетным председателем СПУ, и Николая РУДЬКОВСКОГО. Также в эту борьбу может вступить Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.