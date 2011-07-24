Коммунисты заявляют о попытке осквернения памятника Ленину в Киеве

Компартия Украины заявляет о попытке осквернения памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве.

В частности, пресс-служба киевского горкома КПУ сообщает, что в субботу была «пресечена попытка националистических молодчиков осквернить памятник В.И.Ленину».

«Все призывы коммунистов, находящихся возле монумента, прекратить провокацию и не совершать противоправных действий были проигнорированы», - отмечают в пресс-службе.

На сайте КПУ размещены фотографии задержания.

КПУ сообщает, что после того, как они «утихомирили» нападавших на памятник, ими был вызван наряд Государственной службы охраны.

Прибывшие правоохранители провели следственные действия и отвезли задержанных в опорный пункт милиции.

«Мы заявляем, что любые попытки повредить памятник В.И.Ленину будут немедленно пресекаться, а лица, пытающиеся совершить акт вандализма, будут привлекаться к ответственности», - говорится в сообщении.