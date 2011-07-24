Горбачев о Медведеве: слабина какая-то есть...
02:09, 24 июля 2011Политика
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"При Путине кто ему даст развернуть способности?"
Президенту РФ Дмитрию Медведеву "не хватает характера", заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент СССР Михаил Горбачев.
"Медведев человек способный, эрудированный, юрист хороший. Но то ли ему характера не хватает, слабина какая-то есть... При Путине в тандеме кто ему даст развернуть свои способности?", - сказал он.
Надежды на тандем премьер-министра РФ Владимира Путина и президента РФ Дмитрия Медведева не оправдались, заявил президент СССР Михаил Горбачев.
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