Горбачев о Медведеве: слабина какая-то есть...

Президенту РФ Дмитрию Медведеву "не хватает характера", заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" президент СССР Михаил Горбачев.

"Медведев человек способный, эрудированный, юрист хороший. Но то ли ему характера не хватает, слабина какая-то есть... При Путине в тандеме кто ему даст развернуть свои способности?", - сказал он.

Надежды на тандем премьер-министра РФ Владимира Путина и президента РФ Дмитрия Медведева не оправдались, заявил президент СССР Михаил Горбачев.