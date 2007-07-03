Мнение КС Януковича больше не интересует?

Премьер-министр Украины Виктор Янукович 2 июля подписал распоряжение об отзыве из Конституционного суда Украины конституционного представления Кабинета министров от 3 октября 2006 г. Как сегодня сообщает правительственный портал, отозвано конституционное представление Кабмина от 3 октября 2006 г. относительно официального толкования ч.8 ст.83, п.12 ч.1 ст.85, п.9 ч.1 ст.106, ч.3 и 4 ст. 114 Конституции Украины.

Как отмечает РБК, в ч.8 ст. 83 Конституции определяется процедура внесения парламентской коалицией предложений Президенту относительно кандидатуры премьер-министра Украины, а также внесения предложений относительно кандидатур членов Кабинета министров.

В п.12 ч. 1 ст. 85 указано, что Верховная Рада по представлению Президента назначает премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел Украины, а также по предоставлению премьер-министра Украины назначает других членов Кабинета министров Украины, председателя Антимонопольного комитета Украины, председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя Фонда государственного имущества Украины, и увольняет указанных лиц с должностей, а также решает вопросы об отставке премьер-министра Украины и членов Кабинета министров Украины.

Согласно п.9 ч.1 ст. 106 Основного закона, Президент Украины вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, представление о назначении Верховной Радой Украины премьер-министра Украины в срок не позднее чем на пятнадцатый день после получения такого предложения.

В ч. 3 и 4 ст. 114 Конституции указывается, что кандидатуру для назначения на должность премьер-министра Украины вносит Президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, сформированной в соответствии со ст. 83 Конституции Украины, или депутатской фракции, в состав которой входят большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины. Министр обороны Украины, министр иностранных дел Украины назначаются Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины, другие члены Кабинета министров Украины назначаются Верховной Радой по представлению премьер-министра.