Адвокат: Объявленное обвинение не отвечает тексту, врученному Тимошенко

14:32, 22 июля 2011
Политика
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Прокурор: технические ошибки

Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявляет о несоответствии объявленного обвинительного заключения текста соответствующего документа, переданного экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЛАХОТНЮК заявил в ходе судебного заседания после возобновления рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва.

«Текст обвинительного заключения, который был оглашен, не отвечает тексту, врученному Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал А.ПЛАХОТНЮК. В частности, адвокат уточнил, что речь идет о листах 18, 21, 40, 38, 49, 50 и др., в которых содержатся разногласия в дате возможного подписания договора о поставках природного газа в Украину на 2009 год.

Прокурор Лилия ФРОЛОВА, объявляя обвинительное заключение, говорила о том, что договор должен был быть подписан 31 декабря 2009 года, в то время как фактически речь шла о 2008 годе.

Кроме того, по словам адвоката, при объявлении показаний экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, фигурировала дата 19 января 2011 года, когда вопрос касался объема запасов природного газа.

Прокурор Л.ФРОЛОВА назвала это техническими ошибками.

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