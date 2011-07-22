Адвокат: Объявленное обвинение не отвечает тексту, врученному Тимошенко

Адвокат Александр ПЛАХОТНЮК заявляет о несоответствии объявленного обвинительного заключения текста соответствующего документа, переданного экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПЛАХОТНЮК заявил в ходе судебного заседания после возобновления рассмотрения дела Ю.ТИМОШЕНКО после перерыва.

«Текст обвинительного заключения, который был оглашен, не отвечает тексту, врученному Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал А.ПЛАХОТНЮК. В частности, адвокат уточнил, что речь идет о листах 18, 21, 40, 38, 49, 50 и др., в которых содержатся разногласия в дате возможного подписания договора о поставках природного газа в Украину на 2009 год.

Прокурор Лилия ФРОЛОВА, объявляя обвинительное заключение, говорила о том, что договор должен был быть подписан 31 декабря 2009 года, в то время как фактически речь шла о 2008 годе.

Кроме того, по словам адвоката, при объявлении показаний экс-председателя НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, фигурировала дата 19 января 2011 года, когда вопрос касался объема запасов природного газа.

Прокурор Л.ФРОЛОВА назвала это техническими ошибками.