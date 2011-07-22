Наливайченко: Одесской власти вообще это государство не интересно

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что сегодня власть почти ничего не делает для борьбы с сепаратизмом.

Такое мнение он высказал в интервью газете «День»

В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал правильным шагом выдворение первого и последнего президента Крыма Юрия МЕШКОВА с территории Украины Службой безопасности. В то же время он обратил внимание на то, что сначала его все же впустили в Украину.

«Сначала запустили, затем - выдворили... Но выдворение - шаг правильный. Вот чешских дипломатов выдворили неуклюже. Мы осудили такой поступок. МЕШКОВ, ЛУЖКОВ - это другое дело, они работают против Украинского государства. Где сегодня тот ЛУЖКОВ, который представлял себя правителем Москвы, Киева и всех прилегающих территорий? Мы в свое время аргументировано, в трех судах, доказали справедливость своего решения о запрете въезда ЛУЖКОВА в Украину. Такую позицию нужно держать во всем. Ведь есть и большая проблема: зачем было снова запускать сотрудников российского ФСБ в Крым?», - заметил он.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, границы - это вопрос суверенитета, независимости, хозяйства, предпринимательства и тому подобное.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что Партия регионов допустила большую ошибку еще на выборах, когда говорила, что предыдущая власть ввела черные списки, которые они отменят. «Отменили! И что? Вот вам МЕШКОВ, и это не последний случай - дальше будут другие сепаратисты, которых мы выставляли. Здесь и «Севастополь - Крым - Россия», которая имеет членов аж 12 человек, и «Прикарпатский сойм русинов». Сейчас все это их проблемы и угрозы. Выставить МЕШКОВА - самый простой вариант, а дальше что делать? Например, с «Русским блоком» в крымском парламенте? Так же - что делать с «Родиной» и МАРКОВЫМ в Одессе, который привозит боевиков во Львов с красными флагами? Они вообще не знают, как реагировать на всё это. Представьте себе - «Наша Украина» в Одессе защищает ветеранов Второй мировой войны и их социальные столовые под названием «Ветеран» от одесской власти Партии регионов - КОСТУСЕВА и других, которые забирают эти помещения под свой бизнес. Это делает нынешняя власть», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, почему именно из Одессы сегодня создают украинофобский центр, он выразил мнение, что в свое время Партия регионов отрицала, что нужно бороться с сепаратистами. «Теперь эти сепаратисты творят то же, только при этой власти. Они против украинской государственности, им нужная собственность с введением бандитских правил существования, которые направлены не только против «помаранчевых», но и против ветеранов, медсестер, которым тоже сегодня в больницах Одессы перестали доплачивать надбавки. Это уже социальные последствия непонимания национальной безопасности и государственных вопросов. Подобные вещи происходят и в Крыму. Российское казачество там сейчас такой же негативный фактор...», - считает председатель политсовета «Нашей Украины».

На вопрос о ситуации с сепаратизмом в Крыму, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что глава правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ в действительности высказался против Ю.МЕШКОВА, потому что российские казаки ударили по его команде во власти. «Я не верю его победным реляциям. Он сейчас очень нервничает, потому что не может взять под свой контроль Крым. Одесса - это немного иной пример, там больше бандитского фактора: им всё равно, кто ты - рабочий, ветеран, медсестра... Одесской власти вообще это государство не интересно. Приблизительно такое же творится и в других регионах: Запорожской, Черниговской, Сумской областях. В действительности проблема очень системна: чиновники во власти не служат людям», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.