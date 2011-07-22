Прокурор пожаловалась Кирееву, что Тимошенко невнимательно слушает

Прокурор Лилия ФРОЛОВА сделала замечание экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО за то, что она невнимательно слушает обвинительное заключение по своему делу.

Как передает корреспондент УНИАН, после 10 минут повторного оглашения обвинительного заключения в Печерском райсуде Киева Л.ФРОЛОВА сказала: «Ваша честь, простите, подсудимая не внимательно слушает обвинительное заключение».

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ обратился с просьбой к Ю.ТИМОШЕНКО внимательнее слушать обвинительное заключение.