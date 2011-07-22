Прокурор пожаловалась Кирееву, что Тимошенко невнимательно слушает
09:38, 22 июля 2011Политика
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Судья обратился с просьбой
Прокурор Лилия ФРОЛОВА сделала замечание экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО за то, что она невнимательно слушает обвинительное заключение по своему делу.
Как передает корреспондент УНИАН, после 10 минут повторного оглашения обвинительного заключения в Печерском райсуде Киева Л.ФРОЛОВА сказала: «Ваша честь, простите, подсудимая не внимательно слушает обвинительное заключение».
Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ обратился с просьбой к Ю.ТИМОШЕНКО внимательнее слушать обвинительное заключение.
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