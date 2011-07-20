Сацюк вернулся в Украину

Бывший первый заместитель председателя СБУ Владимир САЦЮК, который является фигурантом по делу об отравлении экс-Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, вернулся в Украину.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, которые видели В.САЦЮКА в последние дни в Малине Житомирской области.

Как рассказал собеседник издания, В.САЦЮКА два дня подряд видели в городском парке в сопровождении мэра города, а затем в компании четырех человек.

Кроме того, по словам источника, "в последние месяцы оживилась жизнь на даче САЦЮКА, которая раньше несколько лет стояла пустотой".

Малин является родным городом В.САЦЮКА, здесь похоронены его родители.

Издание напоминает, что после того, как в 2005 году против В.САЦЮКА было возбуждено уголовное дело за незаконное присвоение воинского звания, он выехал в Россию, где жил последние годы и получил гражданство.

В конце прошлого года его допрашивали по деле об отравлении В.ЮЩЕНКО в качестве свидетеля. Как известно, В.САЦЮК принимал участие в ужине, на котором, по версии В.ЮЩЕНКО, он и был отравлен.