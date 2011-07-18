Ющенко выиграл суд у Витренко

Сегодня Окружной административный суд города Киева подтвердил законность указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о признании воинов Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) участниками борьбы за независимость Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина» со ссылкой на представителя В.ЮЩЕНКО в суде Вячеслава МАРТЫНЮКА.

Он рассказал, что суд не удовлетворил иск лидера ПСПУ Натальи ВИТРЕНКО о якобы незаконности принятия этого указа.

«По данному делу истец Наталья ВИТРЕНКО пыталась обосновать якобы незаконность принятия ЮЩЕНКО указа о чествовании борцов за независимость Украины. Однако суд вынес законное обоснованное решение и подтвердил абсолютную правомерность этого указа», - сказал В.МАРТЫНЮК.

Как сообщалось, 5 июля Окружной административный суд г. Киева принял решение о привлечении В.ЮЩЕНКО как третьего лица на стороне ответчика по делу отмены упомянутого указа.

В.ЮЩЕНКО издал указ о чествовании борцов за независимость Украины 28 января 2010 года.

Кроме воинов ОУН и УПА, борцами за украинскую независимость были также признаны члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского государства Гетманата, Украинской военной организации, Организации народной обороны "Карпатская Сечь", Украинского главного освободительного совета и других военных формирований, которые боролись за независимость Украины.