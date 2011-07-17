На месте гибели старшинской школы УПА прошла акция "Яворина"

16-17 июля в Ивано-Франковской области прошла патриотическая акция «Яворина - 2011», посвященная 20-й годовщине Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в Долинской райгосадминистрации, в акции чествования памяти героев старшинской школы УПА «Олени» и проводника ОУН Карпатского края Ярослава Мельника (Роберта) в урочище Розтока, приняли участие руководители областного совета, представители облгосадминистрации, депутаты разных уровней, лидеры партий и общественных организаций, ветераны Украинской повстанческой армии, молодежь.

Участники акции прошли Крестной дорогой к кладбищу павших воинов старшинской школы УПА «Олени» в урочище Глубокое, где вместе со священниками почтили память павших.

Вечером в селе Липа возле памятника Ярославу Мельнику (Роберту) прошло народное вече, торжественное открытие фестиваля патриотической песни и зажжение повстанческой ватры.

17 июля акция завершлась службой Божьей в храме села Липа.

Справка УНИАН. В октябре 1944 года старшинская школа УПА «Олени» расположилась вблизи Яворины. Вскоре в бою здесь погиб весь штаб старшинской школы вместе с охраной.

Неподалеку от этого места 31 октября 1946 года погиб краевой проводник Организации украинских националистов Ярослав Мельник (Роберт).

В 1983 году группа патриотов отыскала кладбище, а в 1991 году там построили часовню и восстановили кресты.