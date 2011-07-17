Клюев: металлурги и горняки преумножают наше богатство

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ подчеркивает необходимость модернизации предприятий металлургической и горнодобывающей отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, это он подчеркнул в поздравлении работникам металлургической и горнодобывающей промышленности по случаю их профессионального праздника, который отмечается сегодня.

“Сегодня особое значение имеет модернизация предприятий, повышение производительности труда, привлечение дополнительных инвестиций, подготовка квалифицированных специалистов», - считает А.КЛЮЕВ.

По его словам, горно-металлургический комплекс всегда был и остается одной из важнейших составляющих частей национальной экономики, стабильным источником для наполнения государственного бюджета и в то же время значительным ресурсом для инновационного развития.

А.КЛЮЕВ отметил, что эту ведущую и мощную отрасль национальной экономики представляют мужественные и профессиональные люди. По его словам, своим нелегким упорным трудом они ежедневно обеспечивают развитие горно-металлургического комплекса, преумножают богатство нашего государства, возносят ее авторитет на международной арене, повышают благосостояние народа Украины.

«Сегодня, когда закладывается все больше предпосылок экономического роста государства, убежден, что свой заметный вклад в это дело сделают работники горно-металлургического комплекса», - подчеркнул первый вице-премьер-министр.

А.КЛЮЕВ пожелал горнякам и металлургам крепкого здоровья, благополучия и мира в семьях.

*** День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в Украине отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.