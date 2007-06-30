Основатель Ялтинской Европейской стратегии YES украинский бизнесмен Виктор ПИНЧУК считает, что досрочные выборы в Украине будут «относительно демократическими, относительно честными».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПИНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции в Ливадии (Большая Ялта, Крым), отвечая на вопросы журналистов.

«Выборы будут относительно демократические, относительно честные», - сказал он в отношении досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

По словам В.ПИНЧУКА, после проведения выборов «немедленно» должна быть сформирована коалиция и должно начать работу правительство. По его словам, Украине не нужны какие-либо коалиции-2, коалиции-3 и так далее. «Поэтому нам надо, чтобы выборы прошли, были признаны, сформирована немедленно любого цвета, любой окраски коалиция и правительство начало работу», - сказал он.

По его словам, если ситуация будет развиваться в таком ключе, то это, безусловно, положительно повлияет на имидж Украины.