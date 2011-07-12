Если бы выборы в Верховную Раду проходили в июне (опрос)

Социологи отмечают снижение рейтингов Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, основываясь на своем социологическом исследовании, проведенном в июне.

В то же время, отмечают в КМИС, электоральная поддержка В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов все же остается самой высокой в политическом пространстве Украины. Рейтинги ВО «Батькивщина» и его лидера Юлии ТИМОШЕНКО остались преимущественно неизменными.

В частности, в соответствии с исследованием, если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине июня, то Партия регионов получила бы 13,5% голосов избирателей, в то же время среди тех, кто сказал, что готов принять участие в выборах - 24.8%, Блок Юлии Тимошенко - соответственно 10,9% и 20.1%, за партию Арсения Яценюка «Фронт Змін» готовы проголосовать 7,7% опрошенных и 14.1% из тех, кто пришел бы на выборы.

Следующие три места занимают партия «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО (4,3% - 7,9%), Коммунистическая партия Украины (4,0% - 7,3%) и Партия «УДАР» Виталия Кличко (3,1% - 5,7%).

Еще две политические силы имеют более одного процента сторонников: Всеукраинское объединение «Свобода» (2,6% и 4,7% из тех, кто придет на выборы) и Политическая партия Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» (1,3% - 2,2%).

Как и ранее, возглавляет пятерку наиболее популярных кандидатов в Президенты Украины среди всех избирателей действующий глава государства В.ЯНУКОВИЧ – (15% сторонников), на втором месте Ю.ТИМОШЕНКО – (11% сторонников), далее – А.ЯЦЕНЮК – (9% сторонников), С.ТИГИПКО – (6% сторонников). пятое место делят между собой лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО и В.КЛИЧКО с 4% сторонников.

Также КМИС отмечает, что доля избирателей, которые в середине июня были готовы принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду, в целом по Украине составила только около 54%, в частности, в Западном регионе – 63%, в Центральном – 57%, в Южном – 46% и в Восточном – 52%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения на протяжении 10-20 июня 2011 года. Методом интервью опрошены 2040 респондентов, проживающих во всех областях Украины, в Крыму и в Киеве, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.