Тигипко обещает интересную осень

В сентябре 2011 года Кабинет министров передаст на принятие в Верховную Раду пакет новых реформ.

Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире Первого национального.

"Осень будет урожайная на реформы. Мы точно вынесем от министерства три закона по легализации. Мы точно вынесем, и или проголосуем, трудовое законодательство, Трудовой кодекс. Мы будем делать выводы по второму уровню пенсионной системы", - рассказал он.

"Думаю, что осенью будет более интересно", - добавил вице-премьер.

При этом Тигипко отметил, что реформы "не будут более тяжелые".

"Приближается 2012 год. Выборы в парламент. Здесь уже нужно собирать какие-то последствия", - отметил политик.

"2012 год будет интересен. Мы сможем увидеть, что мы получаем от тех непопулярных решений. У нас уже будут достижения определенные", - уточнил вице-премьер.

Украинская правда