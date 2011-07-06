Тимошенко: Приказ штурмовать суд отдал персонально Янукович

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что приказ штурмовать помещение Печерского районного суда Киева, который рассматривает ее дело, дал министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам после того, как покинула помещение суда.

«Приказ штурмовать зал суда отдал персонально ЯНУКОВИЧ. Отдал министру внутренних дел МОГИЛЕВУ. И они сюда загнали сотни «беркутовцев» для того, чтобы они били невооруженных людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отметила, что считает адекватным свое поведение во время судебного заседания.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз отметила, что, отказываясь вставать перед судьей, она протестует против судебной системы, которая является частью правящего режима, и против политических репрессий.

Ю.ТИМОШЕНКО вышла к своим сторонникам, которые находятся возле здания Печерского районного суда, и выступает перед ними.

Как сообщал УНИАН, судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ постановил удалить Ю.ТИМОШЕНКО из судебного зала за то, что она обозвала его «нелюдью».

После того как в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из зала депутата Евгения СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов, Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ, сказала: «Вы - нелюдь! Вы только что вместе с Администрацией Президента натравили вооруженных до зубов милиционеров на беззащитных людей».

Р.КИРЕЕВ обратился к Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы убедиться, не послышалось ли ему, как она его назвала.

В ответ экс-премьер еще трижды назвала его «нелюдью», объяснив, в частности, «что только нелюдь может выносить оправдательные приговоры лицам, сбывающим наркотики».

Ю.ТИМОШЕНКО под натиском сотрудников судебной милиции «Грифон», однако самостоятельно, покинула Печерский районный суд Киева.