Тимошенко под натиском милиции покинула судебный зал

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО под натиском сотрудников судебной милиции «Грифон», однако самостоятельно, покинула Печерский районный суд Киева во исполнение решения судьи Родиона КИРЕЕВА об удалении ее из зала.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты не дали сотрудникам милиции применить силу к Ю.ТИМОШЕНКО для ее принудительного удаления из зала суда.

В то же время экс-премьер призвала журналистов и народных депутатов дождаться окончания судебного заседания, чтобы затем проинформировать общество о его ходе.