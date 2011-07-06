Зарплаты нардепов предлагают привязать к «минималке»

Депутаты подготовили конституционное представление относительно того, насколько соответствует Конституции передача законных прав граждан на социальные льготы в ручное управление коррумпированным чиновникам из Кабмина.

Об этом народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила на брифинге в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат напомнила, что 14 июня парламентское большинство приняло правки в закон о государственном бюджете, позволяющие Кабмину устанавливать порядок и размеры выплат для чернобыльцев, военнослужащих, надбавки к пенсии для детей войны. «Закрепить эту норму предлагается в другом законопроекте с таинственным названием «об исполнении судебных решений», который, возможно, также будет рассматриваться на нынешней сессии. То есть десятки тысяч граждан одним решением фактически лишили льгот, которые у них есть по закону», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского комитета сообщила журналистам, что по результатам анализа изменений в госбюджет, принятых 14 июня, депутаты подготовили конституционное представление относительно того, насколько соответствует Конституции передача законных прав граждан на социальные льготы в ручное управление коррумпированным чиновникам из Кабмина.

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала законопроект, который приравнивает должностные оклады народных депутатов Украины и государственных служащих первой категории, первого ранга к пяти минимальным заработным платам: «Теперь у чиновников появится стимул заняться социальными стандартами, ведь их оклады будут напрямую зависеть от прожиточного минимума для трудоспособного населения. А за счет экономии расходов на содержание госорганов мы предлагаем уже с сентября этого года поднять минимальные пенсии».

По мнению главы парламентского комитета, в результате так называемых реформ «наши простые люди стали жить в полтора раза хуже, наши простые олигархи стали в два раза богаче, а доверие к власти уменьшилось ровно в три раза. Если псевдореформы не остановить, в пропасть между бедными и богатыми провалится вся экономика». Поэтому еще одной инициативой Н.КОРОЛЕВСКОЙ стало предложение ввести мораторий на рост коммунальных тарифов.

«Как известно, недавно власть простила 24 млрд. грн. долгов частным компаниям – собственникам облэнерго, при этом не простила людям задолженность за услуги ЖКХ. Получается, что бедные в Украине платят за богатых, а не наоборот. Я считают, что в этой ситуации будет справедливым заморозить рост коммунальных тарифов для людей. Однако сегодня большинство в Верховной Раде отказалось рассматривать этот вопрос», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.