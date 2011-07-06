ВР не захотела трогать Хорошковского

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О заслушивании отчета председателя Службы безопасности Украины ХОРОШКОВСКОГО Валерия Ивановича о преследовании и агрессии Службы безопасности Украины против украинских историков Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» и других действиях направленных на сокрытие исторической правды от общества».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали всего 38 народных депутатов (при необходимых 226 - УНИАН) из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале. В зале почти в полном составе отсутствует фракция БЮТ-Батькивщина, поскольку ее депутаты находятся в Печерском райсуде города Киева, который рассматривает дело Юлии ТИМОШЕНКО.

В проекте постановления предусматривалось заслушать на пленарном заседании Верховной Рады Украины, которое должно было состояться 24 сентября 2010 года, информацию председателя Службы безопасности Украины В.ХОРРОШКОВСКОГО о целеустремленном преследовании историков музея «Тюрьма на Лонцкого» и противодействиях Службы безопасности Украины донесению исторической правды до украинского общества.