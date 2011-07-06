ВНО может стать «двухуровневым» в 2013-м

Пилотный проект по введению двухуровневого тестирования на внешнем независимом оценивании может быть реализован в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина ЗАЙЦЕВА сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы планируем все же подойти к пилотному проекту по воплощению в жизнь этого теста на протяжении двух лет. Следующий год очень напряженный, потому что изменяются сроки ВНО в связи с проведением Евро-2012, и также мы ожидаем очень большое количество абитуриентов – вдвое больше, чем в этом году. На 2012 год мы не планируем вводить двухуровневые тесты, даже в качестве пилотного проекта», - сказала И.ЗАЙЦЕВА.

В то же время, по ее словам, подготовка к такому тестированию будет проводиться на протяжении этих двух лет.

Как сообщалось, ранее министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК заявлял, что уже в следующем году в Украине пройдет экспериментальное двухуровневое тестирование в рамках ВНО. То есть, будут как обычные тесты для выпускников, которые планируют вступать в вузы, так и дополнительные вопросы для абитуриентов, которые хотят показать особый уровень знаний. Второй уровень тестов будет не обязательным, а дополнительным.