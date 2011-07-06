Немыря: Янукович игнорирует четкую позицию Евросоюза

Несмотря на собственные обещания относительно гарантии прозрачности и открытости судебного процесса, включая его беспрепятственное освещение телевизионными и печатными СМИ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вновь показал, что ему нельзя доверять.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ, комментируя решение Печерского райсуда Киева запретить прямую трансляцию заседания по делу Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», он отметил, что так же не заслуживают доверия и многократные заверения генерального прокурора об открытости судебного процесса.

«Сегодняшние события в Печерском суде дали еще одно доказательство тому, что прокуратура и суд превратились в орган по обслуживанию администрации В.ЯНУКОВИЧА и Партии регионов», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По его словам, только вчера Европейский Союз в очередной раз подчеркнул необходимость «обеспечить максимальный уровень прозрачности и справедливости» судебных процессов, а уже сегодня В.ЯНУКОВИЧ и его прокуроры и судьи продемонстрировали свое пренебрежение и игнорирование четкой позиции Евросоюза.

«Таким образом они демонстрируют и пренебрежение к украинскому народу», - добавил Г.НЕМЫРЯ.

«Несмотря на гласное публичное обещание «услышать каждого», В.ЯНУКОВИЧ и его подчиненные слышат только себя и не слышат Украину и Европу», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.

Как известно, 5 июля комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ после встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО заявил, что во время встречи в Страсбурге он «…еще раз выразил свою глубокую обеспокоенность последними событиями по делам ТИМОШЕНКО и других членов бывшего правительства Украины… В этом контексте я отметил потребность обеспечить максимальный уровень прозрачности и справедливости расследований, уголовного преследования и судебных процессов…».