Мороз еще не разобрался: Балога - невежда или трус?

Председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ называет заявления руководителя Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ по поводу того, что в действиях председателя ВР есть признаки уголовного преступления, демонстрацией «или политического невежества, или страха». Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ отметил, что «угрозы тюремного заключения и всего прочего, я думаю, что это такая своеобразная демонстрация своего, скорее всего, или политического невежества, или страха». «В любом случае, я на это не хочу обращать внимание», - отметил он. А.МОРОЗ считает, что ему не нужно «комментировать руководителя канцелярии Президента».

А.МОРОЗ также заявил, что В.БАЛОГА должен отвечать за «злоупотребление служебным положением и невыполнение своих полномочий». Он объяснил, что речь идет о тех предыдущих заявлениях В.БАЛОГИ, когда он заявлял, что ВР не правомочна с 2 апреля, и когда позже пытался отправить в парламент законопроекты, не давая их на подпись Президенту Украины. «За эти вещи, которые называются злоупотреблением служебным положением и невыполнением своих полномочий, придется рано или поздно нести ответственность. И это будет обязательно и неотвратимо», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он также подверг критике ролики с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые демонстрируются на телеканалах. А.МОРОЗ считает, что все это получит “правовую оценку впоследствии”. Он также не исключает возможности, что «и сегодня прокуратура будет высказываться по этому поводу».

В то же время, А.МОРОЗ считает полезным, что В.БАЛОГА обратился в Генпрокуратуру по поводу правового анализа деятельности парламента.

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Секретариата Президента Украины В.БАЛОГА заявил, что в действиях председателя Верховной Рады Украины пятого созыва А.МОРОЗА есть признаки уголовного преступления, и обратился с письмом в Генеральную прокуратуру с просьбой провести правовой анализ его деятельности.