Председатель Евросуда: Луценко политик, но это ничего не меняет

Председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль КОСТА заверяет, что Евросуд одинаково относится к рассмотрению дел как политиков, так и обычных граждан, права которых были нарушены в странах, где они живут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.-П.КОСТА заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Насколько я знаю, у нас нет каких-то особых отношений к каким-то там политическим делам», - сказал Ж.-П.КОСТА.

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос, на самом ли деле в Украине существуют так называемые «политические дела», Ж.-П.КОСТА отметил: «Нет, я не говорил, что это политические дела. Я знаю, что этот человек (экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО - УНИАН) является политиком. Для нас эти дела не являются политическими, просто заявители являются политиками».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на незаконность возбуждения в отношении него в Украине уголовного дела и на незаконность его содержания под стражей.