В МИД говорят, что не слышали из уст Клинтон упоминания о Тимошенко

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОНА не называла процесс над лидером партии «Батькивщина» Юлией ТИМОШЕНКО политически мотивированным.

Как сообщает “Украинская правда” об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, который присутствовал на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе.

По его словам, Х.КЛИНТОН сказала: "Мы должны внимательно следить за тем, чтобы не происходило свертывания демократии на уровне континента, нас беспокоит ситуация в Беларуси, а также политически мотивированные преследования политиков или не допуск партий к участию в выборах".

"Было сказано о политически мотивированном процессе против оппозиционных политиков, но не были названы ни страны, ни имя конкретного политика", - сказал О.ВОЛОШИН.

Он заверяет, что в выступлении Х.КЛИНТОН не упоминала ни Украину, ни Россию, «ни имя Ю.ТИМОШЕНКО, тем более».

«Откуда взялась Украина - вообще не известно. Не было сказано там: преследование лидера оппозиции или бывшего премьера. Ничего такого вообще не говорили", - отметил директор Департамента информационной политики МИД Украины.

"Если в Америке считают нужным, а они делали заявления, в том числе и по делу ТИМОШЕНКО, то они делают это... ", - уточнил О.ВОЛОШИН.

Как сообщалось, ранее газета Washington Post написала, что на министерской конференции Сообщества демократий в Вильнюсе Х.КЛИНТОН якобы высказала мнение, что судебный процесс над Ю.ТИМОШЕНКО является политически мотивированным.