Янукович и Саргсян договорились снять торговые ограничения

Украина и Армения договорились снять торговые ограничения между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОЫИЧ на совместной с Президентом Республики Армения Сержем САРГСЯНОМ пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ходе переговоров высказывалась необходимость расширения договорно-правовой базы между Украиной и Арменией. В частности, в протоколе, подписанном по результатам сегодняшнего заседания межправительственной комиссии, отмечается необходимость снять торговые ограничения в движении товаров.

«Мы записали, что в течение года снимем эти ограничения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что стороны договорились значительно активизировать свои отношения в разных сферах взаимодействия, начиная с экономики и заканчивая международными вопросами.

В частности, президенты высказались за увеличение товарооборота между странами.

С.САРГСЯН подчеркнул, что уже к концу этого года или к началу следующего товарооборот между Украиной и Арменией вернется на докризисный уровень.

Также президенты большое внимание уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере. Они надеются, что Дни культуры Армении, которые начинаются во время визита С.САРГСЯНА в Украину, будут способствовать развитию таких отношений.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ высказал надежду, что в следующем году в Армении пройдут Дни культуры Украины.

Также президенты подняли вопрос о диаспорах, которые проживают на территории двух стран.

С.САРГСЯН вспомнил, что среди его соотечественников, которые внесли большой вклад в развитие украинской культуры, был выдающийся деятель искусства Сергей Параджанов, продолжает свою деятельность режиссер Роман БАЛАЯН.