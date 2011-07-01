Некоторые оппозиционеры тоже хотели бы видеть Тимошенко за решеткой?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что некоторые оппозиционные силы были бы рады, если бы лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО арестовали.

Такое мнение З.ШКИРЯК высказал в переданном УНИАН комментарии.

«Я не сомневаюсь, что некоторые оппозиционные силы хотели бы видеть ТИМОШЕНКО за решеткой. И этому есть простое объяснение. Им нужно отстранение от выборов главного политического конкурента на электоральном поле. Главная задача - «залезть» в нишу, которая образуется в случае обезглавливания «Батькивщины», - убежден председатель СХП.

"Они прекрасно понимают, что без Юли политическое будущее БЮТ станет достаточно призрачным, и попробуют этим воспользоваться», - прибавил З.ШКИРЯК.

По его словам, ни для кого не секрет, что некоторые «оппозиционеры» кулуарно сотрудничают с властью. "Я не исключаю, что уже сегодня ведется работа по организации «правильных» выборов-2012, где будет согласованная с Банковой оппозиция, назначены «новые-старые» лидеры, с которыми будет подписан «контракт на критику власти». Эти оппозиционеры войдут в парламент ровно настолько, чтобы сохранить статус-кво, но не мешать Виктору ЯНУКОВИЧУ сформировать конституционное большинство», - сказал З.ШКИРЯК.

Он выразил уверенность, что оппозиционерам давно пора забыть старые оскорбления, отбросить амбиции и попробовать вместе реализовать общую программу действий "по противостоянию антинародной власти".

«Искренне жаль, что в тяжелый для страны момент оппозиционный лагерь вместо протянутой друг другу руки, демонстрирует полную антипатию к событиям, которые происходят, или ограничивается шаблонными заявлениями вместо реальной помощи. Именно в такие моменты власть торжествует», - отметил З.ШКИРЯК.

Вместе с тем он выразил уверенность, что, несмотря ни на что, судилище над Ю.ТИМОШЕНКО станет «коктейлем Молотова» для В.ЯНУКОВИЧА, и вскоре украинское общество поднимется на реальную борьбу, результатом которой станет падение правящего режима.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Печерский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО, которую прокуратура обвиняет в превышении служебных полномочий во время подписания контрактов на поставки российского газа в январе 2009 года и в других злоупотреблениях во времена управления ею правительством в 2007-2010 годах.

Ю.ТИМОШЕНКО, которая отвергает выдвинутые против нее обвинения, в первый день судебного процесса назвала его «судилищем и фарсом» по заказу В. ЯНУКОВИЧА, которому она проиграла президентские выборы 2010 года.

Свою поддержку Ю.ТИМОШЕНКО выразили представители партии «Народная Самооборона», Народного Руха Украины, партии «Реформы и порядок», ГО «Новый Киев», а также председатели «Общественной позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО и Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК.