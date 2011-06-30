Уголовным делом на судью Вовка занимался советник Януковича

В Генеральной прокуратуре отрицают наличие уголовного дела в отношении судьи Печерского суда Киева Сергея ВОВКА.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Генпрокуратуры по поводу затрагивания сегодня одним из защитников экс-министра Юрия ЛУЦЕНКО вопроса об отводе судьи С.ВОВКА в связи с наличием в отношении него уголовного дела.

«Подобные заявления вводят в заблуждение общественность, поэтому мы вынуждены проинформировать, что постановлением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины от 23 февраля 2010 года оставлено в силе постановление Голосеевского районного суда г. Киева двухлетней давности (от 16 июля 2009 года) об отмене как незаконного постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея ВОВКА», - подчеркнули в ГПУ.

Кроме того, свой комментарий предоставил УНИАН Высший совет юстиции по поводу информации защитника Ю.ЛУЦЕНКО о том, что ВСЮ безосновательно освободил от ответственности судью С.ВОВКА.

Как подчеркивается в сообщении ВСЮ, основанием для закрытия производства в Высшем совете юстиции в отношении судьи С.ВОВКА стало решение Верховного Суда Украины.

При этом в Высшем совете юстиции отмечают, что по предложению члена ВСЮ Андрея ПОРТНОВА на официальном сайте ВСЮ размещена справка о результатах проверки, проведенной им по обращениям Т.РЕМЕСЛЕННИКОВОЙ относительно судьи Печерского районного суда С.ВОВКА.

Как информирует ВСЮ, в обращениях гражданки Т.РЕМЕСЛЕННИКОВОЙ, поступивших в Высший совет юстиции 29 ноября 2010 года, отмечалось о нарушении судьей С.ВОВКОМ норм действующего законодательства Украины во время рассмотрения дела о признании права пользования жилым помещением. Материалы проверки были рассмотрены на заседании ВСЮ 1 марта 2011 года и принято постановление об утверждении проверки с заключением об отсутствии оснований для внесения представления об увольнении судьи с должности за нарушение присяги.

«Обращаем внимание представителей СМИ, что основанием закрытия производства в отношении судьи С.ВОВКА стало постановление Верховного Суда Украины от 29 сентября 2010 года, которым решение указанного судьи было оставлено в силе», - отмечается в сообщении ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, сегодня защита Ю.ЛУЦЕНКО подавала ходатайство о перенесении судебного заседания по делу экс-министра до получения от органов прокуратуры информации относительно возбуждения уголовного дела, в котором одним из фигурантов является председательствующий в судебном процессе судья С.ВОВК, а также до получения информации из Высшего совета юстиции, что им в марте рассматривалось и было закрыто производство об увольнении судьи с должности за нарушение присяги.

Как отмечал в ходатайстве адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ, защита экс-министра получила от Генеральной прокуратуры информацию о том, что в отношении судьи С.ВОВКА действительно возбуждалось уголовное дело, но более детальную информацию на этот счет должна была предоставить столичная прокуратура. Однако ответа адвокаты еще не получили.

Кроме того, А.БАГАНЕЦ отмечал в ходатайстве, что 1 марта ВСЮ рассматривал представление об увольнении С.ВОВКА с должности судьи Печерского райсуда за нарушение судейской присяги, но после изучения материалов заместителем главы Администрации Президента Андреем ПОРТНОВЫМ в увольнении С.ВОВКА было отказано.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО поддержал ходатайство адвокатов, заметив при этом, что, учитывая изложенные факты, он не может считать С.ВОВКА независимым и незаангажированным судебным арбитром.

Вместе с тем суд, посовещавшись на месте, пришел к выводу, что ходатайство не может быть удовлетворено, поскольку информация, которая в нем содержится, не является доказательством по уголовному делу, которое рассматривается.