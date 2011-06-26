Командующий ЧФ: Конституция Украины служит развитию братских связей

Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ поздравил севастопольцев с днем Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на общегородском торжественном собрании по случаю Дня Конституции Украины, В.КОРОЛЕВ подчеркнул, что «заложенные в основном законе Украины принципы построения взаимоотношений являются прочным фундаментом строительства стратегического партнерства двух наших государств, служат развитию братских связей между российским и украинским народами».

Они, по словам российского адмирала, «позволяют наступательно развивать взаимовыгодное экономическое и военное сотрудничество, активно способствуют укреплению многовековых традиций добрососедства и взаимопонимания между нашими странами». Как добавил командующий, «на конституционных основах мы строим тесное и конструктивное взаимодействие с руководством и жителями города, Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины».

С праздником севастопольцев и присутствующих в зале поздравили председатель городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА, заместитель председателя городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ, командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.

28 июня в Севастополе ко Дню Конституции Украины состоится церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.