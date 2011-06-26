Янукович пока не собирается отставлять Азарова

Президент Виктор Янукович пока не собирается отправлять в отставку премьера Николая Азарова.

Это следует из его интервью некоторым СМИ, данном в пятницу в резиденции президента в Межигорье, пишет "Сегодня".

"Из ответа можно сделать вывод, что премьера президент отставлять пока не собирается", - пишет издание.

Янукович также ответил на вопрос о возможном отстранении Юлии Тимошенко от выборов в случае, если будет обвинительный приговор против нее.

"С точки зрения верховенства права, все равно, о каком человеке идет речь", - цитирует президента издание.

Кроме того, Янукович заявил, что Украина будет стремиться к диверсификации поставок газа, чтоб не зависеть от одной России.

Издание отмечает, что "при слове "диверсификация" вдруг грянул гром".

Разговор журналистов с президентом продлился более 2,5 часов.

Украинская правда