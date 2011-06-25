Дело Тимошенко назначено для рассмотрения по существу

Печерский районный суд Киева назначил на 29 июня на 10.00 к рассмотрению по существу уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ.

Таким образом были отклонены большинство ходатайств Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов, в частности, касавшихся закрытия уголовного дела за отсутствием состава преступления и направления дела на дополнительное расследование.

Судья Родион КИРЕЕВ вернулся в зал суда для оглашения решения по делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО после 6,5 часов пребывания в совещательной комнате.