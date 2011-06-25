В зале суда над Тимошенко остались только журналисты и прокурор

Судья Печерского райсуда Киева по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Родион КИРЕЕВ уже 6 часов продолжает находиться в совещательной комнате.

Как передает корреспондент УНИАН, судья рассматривает ходатайство защиты Ю.ТИМОШЕНКО по данному делу.

Сейчас в помещении суда находятся только 15 представителей СМИ - журналисты информагентств и двух телеканалов.

Также продолжают ждать выхода судьи представители прокуратуры.

Народных депутатов от "БЮТ-Батькивщины" нет, равно как и нет самой Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитника С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, защита Ю.ТИМОШЕНКО заявляла ходатайство об отмене подписки о невыезде Ю.ТИМОШЕНКО. Также С. ВЛАСЕНКО просил суд разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить Львов, Луганскую и Волынскую области, а также Вильнюс.

Кроме того, защита Ю.ТИМОШЕНКО просила возбудить уголовное дело против старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины Александра НЕЧВОГЛОДА, который вел "газовое" дело. Среди других и ходатайство об объединении дел Ю.ТИМОШЕНКО, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.