Азаров признался, что ни разу не ночевал в собственной квартире

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что єкс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала газовые соглашения с Россией в 2009 году исключительно из собственных интересов.

Такое мнение он высказал в программе «tkachenko.ua», которая выходит на телеканале «1+1».

"Какие могли быть у нее еще интересы, кроме личных? Получить цену значительно дороже, чем для европейских стран!", - сказал Н.АЗАРОВ, сообщается на сайте программы.

Н.АЗАРОВ убежден, что подписание «пресловутых Харьковских соглашений» было вынужденной мерой после московских соглашений Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, в ходе программы, которая выйдет в эфир в понедельник, 27 июня, ведущий Александр ТКАЧЕНКО обсудил с Н.АЗАРОВЫМ не только темы налоговых реформ, цены на газ и сотрудничества с НАТО, но и личные мотивы премьера заниматься политикой, зарплату и квартиру Н.АЗАРОВА, и даже погоду в Киеве.

В частности, премьер выразил уверенность, что обвала гривни, о котором много пишут, не будет, и что кредит МВФ прямо сейчас Украине не нужен.

Кроме того, по словам премьера, в ближайшее время премьер России Владимир ПУТИН встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, чтобы обсудить цены на газ, более приемлемые для Украины, чем 500 долларов за тысячу кубометров, озвученные «Газпромом». "МИЛЛЕР (Алексей МИЛЛЕР, председатель правления "Газпрома") назвал цену. Это, так сказать, мнение МИЛЛЕРА, а у нас есть свои мнения и свои подходы", - сказал премьер-министр Украины.

Среди прочего Н.АЗАРОВ признал, что уже давно является очень высокооплачиваемым чиновником и доходы свои не скрывает. Также он сказал, что ни разу не ночевал в собственной квартире на Софийской площади в Киеве, поскольку живет на государственной даче в Конче-Заспе.