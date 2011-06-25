Защита просит суд вернуть дело Тимошенко в ГПУ

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в суде Сергей ВЛАСЕНКО заявил ходатайство о возврате в Генеральную прокуратуру дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году для объединения с делами по обвинению бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и других лиц, которые обвиняются в злоупотреблении служебным положением относительно растраты 11 млрд. куб. м природного газа, принадлежавшего компании «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания в Печерском суде Киева.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что дела касаются одного и того же якобы преступления. В то же время одни и те же действия в двух уголовные дела толкуются взаимоисключающе. Он отметил, что И.ДИДЕНКО обвиняют в том, что он сам, из личных корыстных мотивов, осуществлял незаконные действия, в то время как Ю.ТИМОШЕНКО обвиняется в том, что она ему дала незаконные указания на эти действия.

Также С.ВЛАСЕНКО напомнил, что 26 апреля Печерский районный суд Киева вернул в Генеральную прокуратуру дело по обвинению И.ДИДЕНКО, А.МАКАРЕНКО и других лиц, которые обвиняются в злоупотреблении служебным положением относительно растраты 11 млрд. куб. м природного газа, принадлежавшего компании «РосУкрЭнерго».

Защитник отметил, что Печерский суд должен и в отношении дела Ю.ТИМОШЕНКО поступить так же.

Ю.ТИМОШЕНКО поддержала это ходатайство, подчеркнув, что вышеназванные лица выполняли ее распоряжение как руководителя правительства по «уничтожению теневых схем» в газовой сфере, которые, по утверждению Ю.ТИМОШЕНКО, были благодаря работе на рынке компании «РосУкрЭнерго».

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Это дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении бывшего председателя Государственной таможни Украины А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, работавшим с ними - Тарасу ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.