Крещатик по обе стороны окружила милиция

Вокруг здания Печерского районного суда Киева, где проходит заседание по делу лидера партии «Батьківщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, собрались как ее сторонники, так и противники.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на 09.30, по подсчетам правоохранителей, было приблизительно 500 человек.

Улица Крещатик по обе стороны окружена представителями милиции, которые делают все, чтобы участники митингов массово не попали на территорию здания суда. С одной стороны находятся сторонники Ю.ТИМОШЕНКО, а с другой - ее противники, которые держат в руках плакаты «антитимошенковской направленности». Между ними стоит наряд милиции, чтобы не допустить стычек.