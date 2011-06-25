МИД призывают не плевать в колодезь

Председатель Народного Руха Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК посоветовал министру иностранных дел Константину ГРИЩЕНКО прекратить шквал безосновательной критики в адрес Европейской народной партии из уст директора Департамента информационной политики МИД.

Об этом он заявил в эфире «Шустер Live», сообщили УНИАН в пресс-центре НРУ.

«Я хочу дать совет: не нужно, чтобы руководитель Департамента информации всячески критиковал позицию ЕНП, без которой невозможно было бы принятие решений относительно курса на членство в ЕС, а также признание этого курса и перспективы со стороны Европейского парламента», – сказал Б.ТАРАСЮК.

Он напомнил, что ЕНП – партия с 35-летней историей, которая при власти в 17 из 27 стран-членов Евросоюза и имеет крупнейшую фракцию в Европейском парламенте.

«Хочу напомнить, что Народный Рух Украины вместе с партией «Батькивщина» и «Нашей Украиной» входят в ряды ЕНП», – добавил Б.ТАРАСЮК.

Он также считает, что и власть, и оппозиция должны сотрудничать в сфере евроинтеграции в связи со стратегической важностью вопроса.

«Вопрос европейской интеграции не должен быть предметом политической борьбы между властью и оппозицией. И власть, и оппозиция должны сотрудничать вместе, потому что это вопрос стратегии», – сказал он.

Б.ТАРАСЮК отметил, что за полтора года нынешней власти удалось принять целый ряд важных законов и ратифицировать необходимые документы для продвижения европейской интеграции. «Это позитив. А почему так получилось? Потому что, в отличие от наших предшественников (в оппозиции), мы никогда не отрицали необходимость принятия этих документов. Мы всегда их поддерживали. В Комитете европейской интеграции, который я имею честь возглавлять, никогда нет политической конфронтации вокруг вопросов европейской интеграции», – заявил он.

В то же время лидер НРУ заметил, что от представителей нынешней власти систематически звучит тезис, что за предыдущие 5 лет до этой власти все было плохо и ничего не было сделано. «Я хочу напомнить, что за 5 лет, когда при власти был Президент ЮЩЕНКО, 1,5 года было правительство Виктора ЯНУКОВИЧА. Прошу не забывать это. Вместе с тем, именно за те 5 лет начались переговоры относительно нового Соглашения об ассоциации (в 2007 году), переговоры относительно создания Зоны свободной торговли и создания безвизового режима для граждан Украины (в 2008 году). И этого нельзя сбрасывать с внимания», – отметил народный депутат.

По словам Б.ТАРАСЮКА, в прошлом году взаимоотношения между Украиной и Евросоюзом развивались по динамике, которая заданной еще предшественниками в 2005-2008 годах. «Если будет продолжаться эта динамика тем темпом, каким она сейчас идет, то мы можем быть свидетелями завершения переговоров относительно нового Соглашения об ассоциации в конце этого года и возможного ее парафирования. Это будет важным шагом в развитии взаимоотношений между Украиной и ЕС. Но, опять же, это не является достижением нынешней власти. Нынешняя власть продолжает то, что было сделано до нее», – отметил Б.ТАРАСЮК.

Комментируя тезис К.ГРИЩЕНКО о том, что европейские ценности – это то, что разделяет почти вся Украина, Б.ТАРАСЮК заявил: «Хотелось бы, чтобы вся Украина разделяла европейские ценности. К сожалению, это не так. Потому что те законы, которые принимаются, принимаются большинством, которое было создано неконституционным способом, в нарушение Конституции. Дважды нынешнее большинство в Верховной Раде и в целом власть нарушали Конституцию Украины. Нельзя на беззаконии строить европейские ценности и стандарты».

Как напомнили в пресс-центре НРУ, директор Департамента информационной политики МИД Олег ВОЛОШИН, комментируя декларацию относительно Украины президентства ЕНП, заявил, что Европейской народной партии не стоит "сводить себя к клубу сочувствующих" экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО. "Очень хотелось бы, чтобы такая мощная и уважаемая политическая европейская структура, как ЕНП, все-таки, не сводила себя к клубу сочувствующих ТИМОШЕНКО, а все больше была бы объединением друзей Украины в целом", - заявил он. По словам О.ВОЛОШИНА, в МИД надеются, что ЕНП будет в дальнейшем публиковать заявления "не только тогда, когда это выгодно БЮТ", но и более четко высказываться относительно европейских перспектив Украины