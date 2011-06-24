Тимошенко благодарит и зовет на завтра

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выражает благодарность людям за участие в митинге в ее поддержку, который проходил возле Печерского райсуда Киева и призывает их собраться в субботу.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Юлия ТИМОШЕНКО и партия «Батькивщина» призывают украинцев прийти на мирный митинг под стены Печерского райсуда, где в субботу продолжится судилище над лидером оппозиции». – говорится в сообщении и уточняется, митинг начнется в 9.30 в субботу, 25 июня, по адресу Крещатик, 42а.

«Сегодня стало очевидным: власть боится людей! Приходите под стены судилища, чтобы защитить Юлию ТИМОШЕНКО и свое свободное и демократическое будущее», - призывают в «Батькивщине».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, Печерский районный суд Киева начал предварительное рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.

По данным СМИ, под судом собралось свыше 5 тысяч сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.