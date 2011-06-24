ГПУ довольна, что дело Тимошенко слушается в открытом режиме

Генеральная прокуратура Украины удовлетворена тем, что судебный процесс по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО проходит в открытом режиме.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, во время предварительного рассмотрения уголовного дела в зале суда присутствовали представители средств массовой информации и общественных организаций, а само судебное заседание транслировалось в эфире «5 канала» и в Интернет-сети.

«Таким образом, украинское общество имеет возможность непосредственно наблюдать за ходом судебного разбирательства, что свидетельствует о соблюдении всех законодательных требований относительно гласности, равенства прав и состязательности сторон», - отмечают в Генпрокуратуре.

Органы прокуратуры выступают за максимальную беспристрастность, открытость и прозрачность судебного процесса в рамках действующего законодательства, говорится в сообщении.