Тимошенко на Крещатике глушат шансоном

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время перерыва в судебном заседании Печерского райсуда Киева вышла на Крещатик пообщаться со своими сторонниками.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО выступила перед сторонниками и поблагодарила их за поддержку.

По обе стороны Крещатика разместилось большое количество людей. На проезжей части улицы стоят автобусы, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов.

Под стенами суда также собрались противники Ю.ТИМОШЕНКО, которые с целью заглушить ее выступление постоянно включают песни в жанре «шансон».