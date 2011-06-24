Тимошенко на Крещатике глушат шансоном
11:06, 24 июня 2011Политика
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Лидер "Батькивщины" вышла к людям
Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время перерыва в судебном заседании Печерского райсуда Киева вышла на Крещатик пообщаться со своими сторонниками.
Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО выступила перед сторонниками и поблагодарила их за поддержку.
По обе стороны Крещатика разместилось большое количество людей. На проезжей части улицы стоят автобусы, в которых находятся сотрудники правоохранительных органов.
Под стенами суда также собрались противники Ю.ТИМОШЕНКО, которые с целью заглушить ее выступление постоянно включают песни в жанре «шансон».
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