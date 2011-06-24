Муж Тимошенко не верит в справедливый суд

Муж экс-премьер-министра Украины Александр ТИМОШЕНКО не верит в настоящее правосудие в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«У людей всегда должна быть надежда, но никто не верит в правосудие и справедливость в нашей стране», - сказал А.ТИМОШЕНКО.

А.ТИМОШЕНКО отметил, что накануне суда его жена как живой человек, конечно, была обеспокоена, но в целом держалась достойно.