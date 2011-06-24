Муж Тимошенко не верит в справедливый суд
10:22, 24 июня 2011Политика
1996 0
Говорит, жена держалась достойно
Муж экс-премьер-министра Украины Александр ТИМОШЕНКО не верит в настоящее правосудие в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
«У людей всегда должна быть надежда, но никто не верит в правосудие и справедливость в нашей стране», - сказал А.ТИМОШЕНКО.
А.ТИМОШЕНКО отметил, что накануне суда его жена как живой человек, конечно, была обеспокоена, но в целом держалась достойно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter