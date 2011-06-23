Адвокат Кучмы: Мельниченко не предупредил Гонгадзе об угрозе

Экс-майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не привел никаких аргументов в пользу «крайней необходимости» своих действий.

Об этом заявили адвокаты бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО, комментируя заседание Печерского райсуда Киева, который начал рассмотрение их жалобы на постановление генпрокурора от 1 марта 2005 года о закрытии уголовного дела против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В переданном УНИАН сообщении адвокаты выразили мнение, что уголовное дело против Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было закрыто незаконно, поскольку даже не было проведено ни допроса самого Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, а именно допрос является источником доказательств по делу. «Также не были истребованы записи, которые он осуществлял в кабинете Президента, не проведено ни одной очной ставки, которые обязательны при наличии противоречий в показаниях свидетелей», - отмечают С.УЛЬЯНОВ и В.ПЕТРУНЕНКО.

Кроме того, на взгляд адвокатов, реальным мотивом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было не устранение угрозы жизни журналисту Георгию Гонгадзе, а личные корыстные мотивы, политический шантаж, дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине. «Как показывают факты, МЕЛЬНИЧЕНКО не предупредил ни журналиста о якобы существующей угрозе его жизни, ни правоохранительные органы. Действия МЕЛЬНИЧЕНКО серьезно подорвали авторитет и престиж Украины, а разглашение государственной тайны нанесло существенный вред национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Адвокаты считают, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО осуществлял запись в кабинете Президента заранее спланировано, тайно, долго и с применением специальной техники, а потому признать их действиями в состоянии крайней необходимости невозможно.

Как сказал В.ПЕТРУНЕНКО по поводу выступления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО в суде, «мы еще раз увидели, что у МЕЛЬНИЧЕНКО нет никаких аргументов в пользу крайней необходимости своих действий».

«Я уверен, что только отмена постановления о закрытии уголовного дела откроет перед прокуратурой возможность для выяснения всех обстоятельств, при которых возник «кассетный скандал». Это дело должно дать ответы на вопросы: кто и каким образом осуществлял прослушивание в кабинете Президента и монтаж записей МЕЛЬНИЧЕНКО, кто и когда принимал решение о публикации этих записей, и кто определяет, какие записи обнародовать, а какие нет», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Печерский суд 23 июня объявит решение по жалобе на незаконность закрытия уголовного дела против Н. МЕЛЬНИЧЕНКО.